КГБ: у следствия есть неопровержимые доказательства по делу «Белгазпромбанка»

Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности всех фигурантов уголовного дела к инкриминируемым преступлениям, заявил начальник отдела следственного управления КГБ Беларуси Константин Бычек.

В сюжете, показанном в вечернем эфире телеканала ОНТ о «деле «Белгазпромбанка», прозвучало, что по делу задержаны более 20 человек, в том числе бывший председатель правления банка претендент на пост президента Беларуси Виктор Бабарико, а также его заместители во время работы в банке.

Было заявлено, что «им уже предъявлены конкретные обвинения по вполне конкретным статьям Уголовного кодекса, фигуранты активно сотрудничают со следствием».

В сюжете сообщалось, что Бабарико предъявлены обвинения в легализации средств, полученных преступным путем, в уклонении от уплаты налогов, повлекшем ущерб в особо крупном размере, в даче взятки в крупном размере и получении взятки в особо крупном размере.

Были показаны кадры очной ставки Виктора Бабарико и исполняющего обязанности председателя правления «Белгазпромбанка» Кирилла Бадея. Каких-либо показаний самого Бабарико в сюжете не показали.

Представитель КГБ сообщил о лежащей в основе обвинения схеме с участием компании «ПриватЛизинг» и «Белгазпромбанка».

«Если вкратце, то суть этого бизнеса заключалась в следующем. «ПриватЛизинг» реализовывал населению товары в рассрочку или лизинг и рассчитывался с продавцом за эти товары за счет кредитных ресурсов банка. Таким образом, успешность ведения бизнеса напрямую зависела от условий кредитования их банком. <…> Руководством банка, в том числе председателем правления Виктором Бабарико, предпринимателям было поставлено условие — за благоприятное решение вопросов о кредитовании их компании на выгодных условиях они должны были предоставлять часть прибыли в виде так называемого отката», — рассказал Бычек.

По его словам, на имя юриста банка, а также сотрудника банка и по совместительству близкого друга Бабарико были учреждены ряд зарубежных субъектов хозяйствования, которые вошли в состав учредителей «ПриватЛизинга».

«Одновременно с этим в офшорных юрисдикциях для Бабарико и остальных участников преступной группы были открыты так называемые фирмы-кошельки, на которых аккумулировалось незаконное денежное вознаграждение. К банковским счетам этих фирм-кошельков эмитировались пластиковые платежные карты», — сказал он.

«Как установлено в ходе следствия и как сейчас рассказывают банкиры в своих показаниях, никакого участия в деятельности «ПриватЛизинга» они не принимали, в этот бизнес не инвестировали, а получение ими части прибыли было обусловлено исключительно принимаемыми ими решениями о кредитовании предприятия на выгодных условиях», — пояснил Бычек.

Начальник отдела следственного управления КГБ заявил: «Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности всех фигурантов уголовного дела к инкриминируемым им преступлениям. Так, осуществляя переводы денежных средств, распоряжаясь ими при помощи банковских пластиковых карточек, участники преступной схемы оставляли соответствующие следы. При помощи зарубежных коллег позволили следствию установить все обстоятельства, подлежащие доказыванию по такому преступлению, как получение взяток».

Бычек отметил, что взяточничество «ассоциируется у обывателя с получением незаконного денежного вознаграждения государственными служащими, чиновниками».

«Вместе с тем Уголовный кодекс Республики Беларусь определяет должностное лицо не только как представителя власти, но и как лицо, занимающее на различных предприятиях, в учреждениях, организациях независимо от формы собственности должности, связанные с выполнением организационных, распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, а также лиц, уполномоченных на совершение юридически значимых действий. Аналогичный подход к определению должностных лиц и коррупции содержится в международных нормативно-правовых актах», — сказал он.

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