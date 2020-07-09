Лукашенко заявил, что у России нет столько денег, чтобы он пошел на ее условия
«Суверенитет и независимость не продаются», — заявил Александр Лукашенко 9 июля в Минске на встрече с представителями крупнейших СМИ.
«В обзоре я прочитал, да и наш друг Венедиктов: «Лукашенко — это вопрос цены», «Так предложите Лукашенко хорошую цену!» — пересказал белорусский руководитель.
«Нет той цены, которую они могут мне заплатить, чтобы я пошел на их условия. Нет той цены», — сказал Лукашенко, фрагмент выступления которого показал телеканал
По его словам, «в гробу карманов нет». «Сколько бы у тебя миллиардов ни было, на том свете тебе никакие миллиарды не нужны будут. Это мои убеждения, принципы и идеология. Мне ничего платить не надо. Это не продается, суверенитет и независимость не продаются. Надо помнить: деньги как пришли, так и уйдут», — заметил глава государства.
Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов ранее высказал мнение, что «президентов покупают», а «устоит Лукашенко или нет — это вопрос цены».
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