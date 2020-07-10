Лукашенко объявил благодарность коллективу Президентского спортивного клуба

Благодарность президента Беларуси объявлена коллективу Президентского спортивного клуба. 7 июля исполнилось 15 лет с дня учреждения клуба.

Дмитрий Лукашенко

Как сообщает пресс-служба главы государства, коллектив Президентского спортивного клуба удостоен благодарности за поддержку физкультурно-оздоровительного движения в Беларуси, создание благоприятных условий для занятий спортом и физической культурой, организацию активного отдыха граждан.

С момента основания Президентский спортивный клуб возглавляет ныне 40-летний Дмитрий Лукашенко — средний сын главы государства.

Клуб имеет статус республиканского государственно-общественного объединения, занимается проведением детско-юношеских соревнований «Кожаный мяч», «Золотая шайба», «Мяч над сеткой», «Снежный снайпер» и других, хоккейного любительского турнира на приз президента Беларуси. Клуб выплачивает стипендии молодым перспективным спортсменам.