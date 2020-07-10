Атмосферные фронты накрыли Беларусь

Утром и днем на большей части страны будут хозяйничать атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы.

Ожидается облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдут дожди (местами прогремят грозы).

Ветер южный порывистый, местами сильный порывистый.

Брест +26..+28°C (вероятность осадков 70-80%, возможна гроза);

Витебск +20..+22°C (вероятность осадков 80-90%, возможна гроза);

Гомель +25..+27°C (без осадков);

Гродно +23..+25°C (вероятность осадков 80-90%, возможна гроза);

Могилев +22..+24°C (вероятность осадков 30-40%);

Минск +21..+23°C (вероятность осадков 80-90%, возможна гроза).

Из-за неблагоприятных погодных явлений объявлен желтый уровень опасности.