Атмосферные фронты накрыли Беларусь

/ Общество
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Утром и днем на большей части страны будут хозяйничать атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы.

Ожидается облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдут дожди (местами прогремят грозы).

Ветер южный порывистый, местами сильный порывистый.

  • Брест +26..+28°C (вероятность осадков 70-80%, возможна гроза);
  • Витебск +20..+22°C (вероятность осадков 80-90%, возможна гроза);
  • Гомель +25..+27°C (без осадков);
  • Гродно +23..+25°C (вероятность осадков 80-90%, возможна гроза);
  • Могилев +22..+24°C (вероятность осадков 30-40%);
  • Минск +21..+23°C (вероятность осадков 80-90%, возможна гроза).

Из-за неблагоприятных погодных явлений объявлен желтый уровень опасности.

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Тэги: погода

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