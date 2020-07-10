Число заболевших COVID-19 превысило 12 миллионов
По данным Университета Джонса Хопкинса на утро 10 июля, число заболевших COVID-19 в мире составило 12 268 518 человек.
Пятерка стран, где больше всего бушует коронавирус:
- США — 3 117 946;
- Бразилия — 1 755 779;
- Индия — 793 802;
- Россия — 706 240;
- Перу — 316 448.
На данный момент недуг унес уже 554 924 жизни. Наиболее пострадали следующие страны:
- США — 133 290;
- Бразилия — 69 184;
- Великобритания — 44 687;
- Италия — 34 926;
- Мексика — 33 526.
По данным министерства, количество подтвержденных случаев COVID-19 в Беларуси достигло 64 411 (+187 за последние сутки), скончалось 449 человек (+6).
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