Число заболевших COVID-19 превысило 12 миллионов

По данным Университета Джонса Хопкинса на утро 10 июля, число заболевших COVID-19 в мире составило 12 268 518 человек.

Пятерка стран, где больше всего бушует коронавирус:

США — 3 117 946; Бразилия — 1 755 779; Индия — 793 802; Россия — 706 240; Перу — 316 448.

На данный момент недуг унес уже 554 924 жизни. Наиболее пострадали следующие страны:

США — 133 290; Бразилия — 69 184; Великобритания — 44 687; Италия — 34 926; Мексика — 33 526.

По данным министерства, количество подтвержденных случаев COVID-19 в Беларуси достигло 64 411 (+187 за последние сутки), скончалось 449 человек (+6).

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