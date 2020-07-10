Число заболевших COVID-19 превысило 12 миллионов

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По данным Университета Джонса Хопкинса на утро 10 июля, число заболевших COVID-19 в мире составило 12 268 518 человек.

Пятерка стран, где больше всего бушует коронавирус:

  1. США — 3 117 946;
  2. Бразилия — 1 755 779;
  3. Индия — 793 802;
  4. Россия — 706 240;
  5. Перу — 316 448.

На данный момент недуг унес уже 554 924 жизни. Наиболее пострадали следующие страны:

  1. США — 133 290;
  2. Бразилия — 69 184;
  3. Великобритания — 44 687;
  4. Италия — 34 926;
  5. Мексика — 33 526.

По данным министерства, количество подтвержденных случаев COVID-19 в Беларуси достигло 64 411 (+187 за последние сутки), скончалось 449 человек (+6).

 

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19

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