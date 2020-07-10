Что происходит с ценами на нефть в последний день рабочей недели

Утро для мировых цен на «черное золото» началось с падения.

Эталонные марки, по данным электронных торгов на 07:50 по минскому времени, торгуются на следующих позициях:

Brent — 41,91 доллара за баррель (-1,04%);

WTI — 39,10 доллара за баррель (-1,31%).

Напомним, вчера, в частности Brent, торговалась выше отметки в 43 доллара за баррель.

Ранее эксперты предупреждали, как может измениться курс американской валюты к белорусскому рублю из-за цен на нефть.

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