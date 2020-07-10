Что происходит с ценами на нефть в последний день рабочей недели
Утро для мировых цен на «черное золото» началось с падения.
Эталонные марки, по данным электронных торгов на 07:50 по минскому времени, торгуются на следующих позициях:
- Brent — 41,91 доллара за баррель (-1,04%);
- WTI — 39,10 доллара за баррель (-1,31%).
Напомним, вчера, в частности Brent, торговалась выше отметки в 43 доллара за баррель.
Ранее эксперты предупреждали, как может измениться курс американской валюты к белорусскому рублю из-за цен на нефть.
Читайте дальше:
- Что меняется в Беларуси в июле: пять главных документов для бизнеса
- Деньги не пахнут. Почему за белорусскими евробондами выстроилась очередь
- На денежном рынке Беларуси произошел валютный переворот
Только самые важные новости в наших каналах в