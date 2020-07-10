Лукашенко: Макрон ввел карантин для того, чтобы «желтые жилеты» загнать с улиц куда надо

По словам Александра Лукашенко, введение карантина из-за пандемии коронавируса во Франции было политическим решением. Об этом он заявил 9 июля в Минске на встрече с представителями крупнейших СМИ.

«Я недавно Макрона покритиковал. Французы организовали какую-то забастовку, демонстрацию против Беларуси, озаботились, что мы чего-то не так делаем. А ведь Макрон ввел карантин не потому, что у них ситуация была тяжелая, хотя она была нелегкая, а для того, чтобы «желтые жилеты» загнать с улиц куда надо», — сказал Лукашенко, фрагмент выступления которого показал телеканал «Беларусь 1».

«То есть это уже была политика, и каждое государство принимало решение (о карантине) в соответствии с тем, что происходит», — заметил глава государства.

По его словам, «политическая и экономическая пандемии всегда были».

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