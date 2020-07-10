Адвокат Бабарико о «кино» на ОНТ: когда достаточно доказательств, его показывать не надо

«Когда достаточно доказательств, кино показывать нет нужды», – заявил адвокат претендента на пост президента, экс-председателя правления «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико Дмитрий Лаевский, комментируя показанный накануне вечером по телеканалу ОНТ сюжет о «деле «Белгазпромбанка».

«Рецепт кино прост: подписки о неразглашении (взятые с защиты, что затрудняет опровержение), монтаж (ведь есть столько неудобных для кино моментов), закадровый текст (призванный устранить сомнения у тех, кто привык верить и отвык думать)», – написал адвокат Бабарико в «Фейсбуке».

«Рассказать пару предложений текста под видео – одно, доказать достаточность этих слов в суде – другое. Особенно когда есть чем их оспорить, – отметил адвокат. – Состязательность и публичность – непростые условия, их не каждый актер выдержит, а уж помещенный в СИЗО обыватель – тем более. Поэтому репетиции начались масштабно. Удивляет только низкопробность».

Лаевский считает, что «раз кино появилось, то грош цена сценарию».

«А вообще мы рады этому «взвешенному» шагу авторов, потому что теперь все выглядит еще более абсурдно и появился большой простор для ответа, который не заставит себя ждать», – заявил защитник Бабарико.

В сюжете на телеканале ОНТ, показанном вечером 9 июля, начальник отдела следственного управления КГБ Беларуси Константин Бычек заявил что «следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности всех фигурантов уголовного дела к инкриминируемым им преступлениям».

Сообщалось, что по делу задержаны более 20 человек, в том числе бывший председатель правления банка претендент на пост президента Беларуси Виктор Бабарико, а также его заместители во время работы в банке. Было заявлено, что «им уже предъявлены конкретные обвинения по вполне конкретным статьям Уголовного кодекса, фигуранты активно сотрудничают со следствием».

В сюжете сообщалось, что Бабарико предъявлены обвинения в легализации средств, полученных преступным путем, в уклонении от уплаты налогов, повлекшем ущерб в особо крупном размере, в даче взятки в крупном размере и получении взятки в особо крупном размере. Были показаны кадры очной ставки Виктора Бабарико и исполняющего обязанности председателя правления «Белгазпромбанка» Кирилла Бадея. Каких-либо показаний самого Бабарико в сюжете не показали.

Представитель КГБ также рассказал о лежащей в основе обвинения схеме с участием компании «ПриватЛизинг» и «Белгазпромбанка».

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