Еще четырех жителей Жлобина осудили за участие в «цепи солидарности»

В Жлобине 9 июля прошли очередные суды над местными жителями, которых милиция обвинила в несанкционированном массовом мероприятии — «цепи солидарности» с арестованными в ходе президентской кампании. Она прошла в райцентре 19 июня с участием около 100 человек.

Четырех жителей Жлобина — Петра Константинова, Петра Карабанова, супружескую пару Валерия и Илону Ткачевых — оштрафовали на суммы от 15 до 20 базовых величин (405-540 рублей).

«Мы с мужем 19 июня прогуливались по Жлобину, общались, пили кофе, читали информационные бюллетени на листах формата А3 о политзаключенных в Беларуси, — рассказала БелаПАН Илона Ткачева. — К нам подошли два милиционера, мы ответили, что ждем автобус. Они пошли дальше. Автобуса мы не дождались и ушли домой».

«Каким образом наша свобода передвижения интерпретирована милицией как участие в несанкционированной акции? Милиционер Александр Романенко в протоколе бездоказательно написал, что я публично выражала протест против действующей власти. Согласно статье 3 Конституции, единственным источником власти в Беларуси является народ. Я никогда не выражала протест против народа, и сама являюсь его частью», — заявила Ткачева.

Обвинения милиции она считает надуманными. Постановления суда супруги Ткачевы будут обжаловать.

Ранее, 2 июля, суд Жлобинского района арестовал на 15 суток жителя деревни Стрешин Виталия Грицкова. Суд посчитал, что он участвовал в несанкционированной акции, «публично выражал протест против действующей власти путем поднятия руки в знак приветствия автомобилистов, которые сигналили в поддержку акции». Грицков свою вину не признал. После суда его не забрали в ИВС. В суде пояснили, что если он хочет отбыть арест — пусть обращается в РОВД.

Еще одна жительница Жлобина Светлана Зыль была признана участницей несанкционированной акции и оштрафована на 405 рублей.