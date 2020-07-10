«Над Канопацкой сгустились серьезные тучи»

Бывший помощник депутата Палаты представителей Анны Канопацкой Денис Тихоненко считает, что претендентка в кандидаты в президенты может стать невъездной в страны Шенгенского соглашения.

Фото со страницы Дениса Тихоненко в соцсети

По его словам, «списки членов избиркомов всех уровней находятся в соответствующем органе ЕС»: «Это была огромная работа, проведенная на волонтерских началах, за что я безмерно благодарю всех причастных к ней. Сразу могу предупредить абсолютно ВСЕХ членов избирательных комиссий всех уровней. Пощады не будет в случае даже минимального факта фальсификаций. Сядете, как говорится, все. В смысле, закроется вам дорога в Европу и США».

Впрочем, эти «винтики системы», отметил Тихоненко, его мало волнуют.

А вот что касается претендентов в кандидаты — это более серьезная тема.

Он заявил, что регистрация кандидатов в президенты станет лакмусовой бумажкой и для представителей белорусской политической оппозиции, участвующей в выборах.

«В случае снятия с гонки даже одного из двух основных претендентов, речь идет о Бабарико и Цепкало, санкции могут быть применены и к оставшимся, как их принято называть, спойлерам (или спарринг-партнерам) Лукашенко. Наконец-то европейские политики начали разбираться в хитросплетениях отдельных представителей белорусской оппозиции, особенно в части их связи с действующей властью».

Он обратил внимание на то, что Андрей Дмитриев и Сергей Черечень «поняли с первого раза возникшую угрозу и уже заявили о возможном снятии с предвыборной гонки в случае отказа в регистрации основных противников Лукашенко».

«Серьезные тучи сгустились над Канопацкой, которая уже наговорила столько гадостей, что бан на въезд в Шенген ей практически обеспечен. Объяснять публично никто ничего не будет. История с баном Романчуку Канопацкой в помощь. Анна, мне очень жаль, но "закон суров, и он суров для всех". Ты сама сделала свой выбор», — написал Тихоненко на своей странице в соцсети.

Читайте также: