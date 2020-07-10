Лукашенко нашел позитив во времена коронакризиса

Сегодня Александр Лукашенко посещает завод «Атлант».

Как доложили ему на предприятии, в марте был установлен рекорд по продажам. Пока конкуренты закрыли производства — наши не останавливались и сделали ставку на интернет-продажи.

Так, по словам директора, впервые в истории в марте было продано 90 тыс. холодильников.

«В любой кризисной ситуации есть и положительные моменты, и ими надо воспользоваться», — приводит слова главы государства его пресс-служба.