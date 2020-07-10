Государство защитит вклады индивидуальных предпринимателей

В Беларуси планируется ввести гарантированное возмещение денежных средств, размещенных индивидуальными предпринимателями на счетах и во вклады в банках. Это предусматривает проект закона «О гарантированном возмещении банковских вкладов (депозитов) физических лиц».

Кроме этого, документ предусматривает сокращение с одного месяца до 7 дней (с даты подачи соответствующего заявления) срока выплаты возмещения банковских вкладов.

Проект закона также предоставляет физлицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями, возможность выбора способа выплаты возмещения (наличными денежными средствами либо в безналичном порядке).

Кроме этого, предусмотрено увеличение с двух до пяти лет времени, в течение которого вкладчики вправе обратиться за возмещением банковского вклада.

«Реализация положений проекта Закона позволит повысить уровень правовой защиты вкладчиков, включая физических лиц, выступающих в качестве индивидуальных предпринимателей, улучшить качество обслуживания вкладчиков», — отмечают в Нацбанке.

Проект закона «О гарантированном возмещении банковских вкладов (депозитов) физических лиц» Нацбанк вынес на общественное обсуждение на период с 10 по 20 июля 2020 года.

Напомним, в Беларуси государство гарантирует возврат всех вкладов населения в полном объеме в случае невозможности коммерческих банков выполнять свои обязательства. Такое решение в нашей стране было принято в ноябре 2008 года и действует до сих пор.

С целью возмещения средств вкладчикам в Беларуси создано государственное Агентство по гарантированному возмещению банковских вкладов (депозитов) физических лиц. В 2015 году, когда «Дельта Банк» был признан неплатежеспособным, агентство возвращало депозиты вкладчикам.

Согласно данным информационно-аналитического управления Нацбанка, в большинстве стран государство в случае неплатежеспособности банка обязуется вернуть вкладчикам не всю, а только определенную сумму.