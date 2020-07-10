Лукашенко поручил взять под контроль зарплаты на частных предприятиях

Президент Беларуси поручил скореллировать зарплаты на частных предприятиях со средней на ведущих десяти предприятиях страны. Об это Александр Лукашенко заявил 10 июля в Минске, посещая завод «Атлант».

Фото пресс-службы президента Беларуси

«Я думал о зарплате, как будем двигаться дальше. Надо взять примерно десять ведущих предприятий страны. Допустим, «Атлант», МАЗ, БелАЗ, которые имеют самый высокий уровень зарплат. Наверху — самая высокая, десятое — пониже. Взять среднюю зарплату этих десяти и довести к исполнению всех частников», — сказал Лукашенко.

По его словам, частные предприятия «не могут платить зарплату ниже своим работникам и подчиненным специалистам, чем десять ведущих предприятий».

«Таким образом мы проконтролируем и заработную плату у тех, кто себя считает свободным от всего», — цитирует главу государства его пресс-служба.

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