В восьми поликлиниках Минска в августе установят компьютерные томографы

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Компьютерные томографы установят в восьми столичных поликлиниках уже в августе, сообщает агентство «Минск-Новости».

Аппараты немецкого производства приобретены за счет средств компании «Славкалий» российского бизнесмена Михаила Гуцериева.

Компьютерными томографами будут оснащены:

  • 4-я городская поликлиника (Центральный район),
  • 14-я центральная районная поликлиника (Партизанский район),
  • 19-я центральная районная клиническая поликлиника (Первомайский район),
  • 21-я центральная поликлиника (Заводской район),
  • 23-я городская поликлиника (Ленинский район),
  • 26-я городская поликлиника (Фрунзенский район),
  • 25-я центральная районная поликлиника (Московский район),
  • 34-я центральная районная клиническая поликлиника (Советский район).
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Тэги: КТ компьютерная томография Город: Минск

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