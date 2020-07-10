В восьми поликлиниках Минска в августе установят компьютерные томографы
Компьютерные томографы установят в восьми столичных поликлиниках уже в августе, сообщает агентство
Аппараты немецкого производства приобретены за счет средств компании «Славкалий» российского бизнесмена Михаила Гуцериева.
Компьютерными томографами будут оснащены:
- 4-я городская поликлиника (Центральный район),
- 14-я центральная районная поликлиника (Партизанский район),
- 19-я центральная районная клиническая поликлиника (Первомайский район),
- 21-я центральная поликлиника (Заводской район),
- 23-я городская поликлиника (Ленинский район),
- 26-я городская поликлиника (Фрунзенский район),
- 25-я центральная районная поликлиника (Московский район),
- 34-я центральная районная клиническая поликлиника (Советский район).