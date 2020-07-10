В восьми поликлиниках Минска в августе установят компьютерные томографы

Компьютерные томографы установят в восьми столичных поликлиниках уже в августе, сообщает агентство «Минск-Новости» .

Аппараты немецкого производства приобретены за счет средств компании «Славкалий» российского бизнесмена Михаила Гуцериева.

Компьютерными томографами будут оснащены: