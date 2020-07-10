Лукашенко: в предстоящей пятилетке мы будем иметь свой хороший электромобиль

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В предстоящей пятилетке мы будем иметь свой хороший электромобиль. Уверенность в этом высказал Александр Лукашенко, общаясь с работниками завода «Атлант», который глава государства посетил 10 июля.

Фото пресс-службы президента Беларуси

«Я ярый сторонник электромобилей. Это — будущее», — заявил официальный лидер.

Лукашенко рассказал, что сам пользуется различным электротранспортом и активно содействует развитию этого направления в Беларуси. «Это важно еще и с учетом предстоящего запуска БелАЭС», — отметил глава государства.

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Как сообщает пресс-служба президента, у Лукашенко также спросили, пользуется ли он дома бытовой техникой «Атлант». Президент ответил, что самне занимается выбором бытовой техники, но у него есть стиральная машина «Атлант», которую ему подарили на предприятии, когда запускали их производство.

Лукашенко отметил, что стиральная машина до сих пор работает «исправно и без ремонта».

«Я очень преданный своему государству и народу человек. Я за то, чтобы холодильники, стиральные машины были с нашего завода «Атлант», очень горжусь этой продукцией и давно, несколько десятков лет, знаком с ней», — сказал официальный лидер.

В автопарке белорусского президента есть электромобиль «Тесла». Лукашенко заявлял, что эту машину ему подарил Илон Макс. Сам американский миллиардер на вопрос о том, делал ли он такой подарок президенту Беларуси, ответил, что нет.
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Тэги: электромобили Персона: Александр Лукашенко Илон Маск

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