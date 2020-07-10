В Гродно женщина перебегала дорогу на красный свет и попала под колеса

Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала 56-летняя женщина, случилось накануне на улице Магистральная.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, жительница областного центра пыталась перебежать дорогу на красный сигнал светофора. В этот момент ее сбил «Форд» — 38-летний водитель не смог избежать столкновения.

У женщины констатированы переломы плеча и ноги. В настоящее время она находится под присмотром медиков.