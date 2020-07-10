Прошла жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов
В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов УЕФА 2019/2020.
Согласно жребию на этой стадии сыграют:
- «Манчестер Сити»/«Реал» — «Ювентус»/«Лион»;
- «Лейпциг» — «Атлетико»;
- «Барселона»/«Наполи» — «Бавария»/«Челси»;
- «Аталанта» — «ПСЖ».
Также определись возможные соперники в полуфиналах:
Победитель противостояния «Манчестер Сити»/«Реал» — «Ювентус»/«Лион» поспорит с лучшим «Барселона»/«Наполи» — «Бавария»/«Челси». В свою очередь лучший в паре «Лейпциг» — «Атлетико» сразится победителем битвы «Аталанта» — «ПСЖ».
Матчи пройдут:
- 1/4 финала — с 12 по 15 августа;
- 1/2 финала — 18 и 19 августа;
- финал — 23 августа.
По регламенту все встречи состоятся в лиссабонских аренах «да Луш» и «Жозе Алваладе».