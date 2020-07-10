Прошла жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов

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В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов УЕФА 2019/2020.

Согласно жребию на этой стадии сыграют:

  • «Манчестер Сити»/«Реал» — «Ювентус»/«Лион»;
  • «Лейпциг» — «Атлетико»;
  • «Барселона»/«Наполи» — «Бавария»/«Челси»;
  • «Аталанта» — «ПСЖ».

Также определись возможные соперники в полуфиналах:

Победитель противостояния «Манчестер Сити»/«Реал» — «Ювентус»/«Лион» поспорит с лучшим «Барселона»/«Наполи» — «Бавария»/«Челси». В свою очередь лучший в паре «Лейпциг» — «Атлетико» сразится победителем битвы «Аталанта» — «ПСЖ».

Матчи пройдут:

  • 1/4 финала — с 12 по 15 августа;
  • 1/2 финала — 18 и 19 августа;
  • финал — 23 августа.

По регламенту все встречи состоятся в лиссабонских аренах «да Луш» и «Жозе Алваладе».
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Тэги: Лига чемпионов

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