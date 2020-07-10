Количество подтвержденных случаев COVID-19 в Беларуси достигло 64 604

Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Беларуси достигло 64.604 (+193 за последние сутки), скончалось 454 человека (+5), сообщило Министерство здравоохранения в своем телеграм-канале.

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Вторые сутки подряд прирост инфицированных, согласно официальной статистике, ниже 200. В предыдущие сутки было 187 новых случаев и шесть смертей.

Отмечается, что с начала регистрации в стране COVID-19 выздоровело и выписано 54.254 пациента (за последние сутки 645). Таким образом, излечилось более 80% заболевших.

Проведено 1.111.614 тестов на коронавирусную инфекцию, в том числе за прошедшие сутки — 12.043.

Минздрав давно не публикует статистику заболевших по областям и Минску, а также больных, которые находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, и пациентов, нуждающихся «в особом внимании специалистов в связи с тяжестью заболевания». Более двух месяцев министерство не проводит пресс-мероприятия на эту тему.

9 июля министр здравоохранения Владимир Караник заявил, что за последний месяц количество инфицированных COVID-19 снизилось в несколько раз, и количество пневмоний тоже. «Последние недели мы наблюдаем устойчивую положительную динамику. Это касается как количества выявленных случаев инфицирования, так и (что наиболее важно) количества осложненных форм заболевания. Это те пациенты, у которых течение коронавирусной инфекции осложняется пневмониями», — сказал Караник, комментарий которого показал телеканал СТВ.

Снижение заболеваемости, по словам министра, позволяет проводить обратное перепрофилирование коечного фонда. «Это касается всех регионов без исключения нашей страны. Больницы возвращаются к обычному режиму функционирования», — дополнил он.

Как отмечают в Минздраве, сейчас нет необходимости в большом количестве больниц для пациентов с коронавирусной инфекцией. Вместе с тем идет проверка готовности медучреждений на случай второй волны COVID-19.

По данным Университета Джонса Хопкинса на утро 10 июля, Боливия находится на 40-м месте в списке стран по заболеваемости COVID-19 (44 113 случая заражения). За весь период пандемии здесь умерло 1 638 человек).

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