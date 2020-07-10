Представители гражданского общества требуют немедленно освободить Павла Северинца

Представители гражданского общества Беларуси требуют немедленного освобождения сопредседателя оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павла Северинца.

Как сказано в совместном заявлении белорусских правозащитных и других организаций гражданского общества Беларуси, которое опубликовано на правозащитном сайте spring96.org, «согласно последнему постановлению суда Северинец призывал к участию в несанкционированном массовом мероприятии возле Комаровского рынка в Минске 7 июня этого года, чем нарушил порядок организации и проведения массовых мероприятий, установленный законом Республики Беларусь «О массовых мероприятиях», и соответственно совершил правонарушение, предусмотренное ст. 23.34 КоАП».

Подписанты отметили, что за участие в данном мероприятии Северинец «уже был привлечен к административной ответственности в виде ареста сроком на 15 суток. Он был задержан сотрудниками милиции 7 июня по дороге домой. После этого в отношении Северинца было вынесено как минимум три постановления об административных арестах по 15 суток каждое».

Подписанты напоминают, что уже месяц Северинец находится в центре изоляции правонарушителей ГУВД Мингорисполкома. Также у него остались неотбытыми 30 суток ареста за участие в антиинтеграционных акциях протеста в декабре 2019-го и январе 2020 года. Таким образом, общая продолжительность административного ареста Северинца может составить не менее 105 суток, что может превысить максимальный срок (до трех месяцев) ареста, который предусмотрен как вид наказания Уголовным кодексом.

«Мы в очередной раз отмечаем, что такого рода практика применения норм КоАП является порочной, имеет политически мотивированный характер, применяется с целью оказания давления, наказания за публичную общественную деятельность и изоляции Северинца на весь период избирательной кампании», — подчеркивается в заявлении.

Как напоминают авторы документа, свобода мирных собраний и выражения мнений гарантирована гражданам Беларуси как действующей Конституцией страны, так и международными нормами в области прав человека, Международным пактом о гражданских и политических правах.

Лишение свободы в связи с реализацией этих свобод является недопустимой и неприемлемой практикой в демократическом обществе, — говорится в заявлении. — Большое беспокойство вызывает информация о жестоком и бесчеловечном обращении, которому подвергается в ЦИП Северинец. Активиста неоднократно помещали в штрафной изолятор без теплой одежды и личных вещей, где из-за низких температур ночью он не мог спать, а днем, когда нары поднимаются и закрепляются к стене, все время вынужден сидеть на небольшом табурете. Его не выводят на прогулки и в душ, длительное время не принимали передачи от родных, и до сих пор не допускают к нему адвоката».

Правозащитники напоминают, что свобода от пыток и жестокого бесчеловечного обращения является «абсолютным правом, а такое обращение запрещено как действующим национальным законодательством, так и международным правом в области прав человека».

«Мы, представители белорусского правозащитного сообщества, еще раз отмечаем, что рассматриваем всех административно арестованных за мирную реализацию свободы мирных собраний и выражения мнения, включая Северинца, как политических заключенных», — говорится в заявлении.

Правозащитники требуют отмены вынесенных в отношении Северинца постановлений суда о привлечении его к административной ответственности за организацию или участие в мирных собраниях и немедленного его освобождения.

Кроме того, они требуют «немедленного освобождения всех политзаключенных, отбывающих административные аресты за реализацию свободы мирных собраний и выражения своего мнения», а также проведения проверки и наказания всех виновных в применении пыток и жестокого, бесчеловечного обращения в отношении Северинца и других арестованных.

«Также призываем правительство Беларуси к выполнению всех добровольно взятых на себе международных обязательств в области прав человека, в том числе о недопущении пыток и других жестоких и бесчеловечных видов обращения», — говорится в заявлении.

Документ подписали закрытый властями правозащитный центр «Весна», общественные объединения «Белорусский Хельсинкский комитет», «Белорусская ассоциация журналистов», «Белорусский документационный центр», «Правовая инициатива», Human Constanta, «Центр правовой трансформации Lawtrend», экспертно-правовое общество «Инициатива FORB», инициативная группа «Идентичность и право», Офис по правам людей с инвалидностью, Ассамблея неправительственных демократических организаций, Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова, Белорусский ПЕН-центр.

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