Участники Лиги Европы узнали соперников по стадиям 1/4 и 1/2 финала
Вслед за жеребьевкой Лиги чемпионов в Ньоне определились возможные соперники на стадиях четверть- и полуфинала Лиги Европы сезона 2019/2020.
Результаты жеребьевки 1/4 финала:
- «Вольфсбург»/«Шахтер» — «Айнтрахт»/«Базель»;
- ЛАСК/«Манчестер Юнайтед» — «Истанбул Башакшехир»/«Копенгаген»;
- «Интер»/«Хетафе» — «Рейнджерс»/«Байер»;
- «Олимпиакос»/«Вулверхэмптон» «Севилья»/«Рома».
В полуфиналах сойдутся победители пар 4 и 2, а также 3 и 1.
Турнир будет доигран в августе: победители всех противостояний будут определяться по итогам одного матча.
Все встречи пройдут в Германии. Финал намечен в Кельне на 21 августа.