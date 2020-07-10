Участники Лиги Европы узнали соперников по стадиям 1/4 и 1/2 финала

Вслед за жеребьевкой Лиги чемпионов в Ньоне определились возможные соперники на стадиях четверть- и полуфинала Лиги Европы сезона 2019/2020.

Иллюстрация из микроблога УЕФА

Результаты жеребьевки 1/4 финала:

«Вольфсбург»/«Шахтер» — «Айнтрахт»/«Базель»; ЛАСК/«Манчестер Юнайтед» — «Истанбул Башакшехир»/«Копенгаген»; «Интер»/«Хетафе» — «Рейнджерс»/«Байер»; «Олимпиакос»/«Вулверхэмптон» «Севилья»/«Рома».

В полуфиналах сойдутся победители пар 4 и 2, а также 3 и 1.

Турнир будет доигран в августе: победители всех противостояний будут определяться по итогам одного матча.

Все встречи пройдут в Германии. Финал намечен в Кельне на 21 августа.