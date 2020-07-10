Лукашенко: суть реформ в Беларуси не в том, чтобы разрушить

«Реформы в Беларуси, о которых сейчас много говорят в предвыборную кампанию, будут не столько в создании нового и совершенно не в том, чтобы разрушить и на этом месте потом что-то создавать», — заявил Александр Лукашенко во время общения 10 июля с работниками завода «Атлант».

Фото: president.gov.by

«Мы будем совершенствовать то, что у нас есть. И в этом будет суть реформ в Беларуси», — цитирует главу государства его пресс-служба.

Он подчеркнул, что понимает реформы именно как развитие и совершенствование тех направлений, которые уже есть в стране, и на их основе создание новых высокотехнологичных производств.

«Будем и пятилетки планировать, как раньше. И пятилетний план станет просто законом. Пропишем всё, что нужно делать», — заявил Лукашенко.

Он обратил внимание: такой подход не является ретроградным, ведь четкое планирование присутствует и в других государствах, включая мировых лидеров.

«Япония — суперрыночная страна, это одна из крупнейших экономик мира. У них в производстве несколько тысяч планов, начиная сверху и до производства. Там все планируется», — отметил официальный лидер.

«А возьмите Airbus. Там разные страны вообще. Надо вовремя, минута в минуту, поставить комплектующие, чтобы собрать самолет. Как здесь без плана? До шурупа все планируют», — продолжил Лукашенко.

Он заметил, что в Беларуси в свое время в угоду рыночным тенденциям несколько отошли от планирования в пользу прогнозирования.

«На пятилетку мы прогнозируем. А сейчас будем планировать. Потому что план — это закон. Когда планировали, запланировали за два года завод "Атлант" построить — и построили. И еще было социалистическое соревнование: "Даешь досрочно!" И давали», — заметил глава государства.

По его словам, один из главных акцентов на предстоящую пятилетку — импортозамещение.