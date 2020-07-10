В Беларуси за январь—июнь цены выросли на 3,4%

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Потребительские цены в июне 2020 года по сравнению с маем выросли на 0,2%, к уровню декабря 2019-го — на 3,4%. В годовом измерении инфляция составила 5,2%, сообщил Национальный статистический комитет.

В июне по отношению к маю цены на продовольственные товары выросли на 0,4% (с начала года — на 3,2%), на непродовольственные — снизились на 0,2% (выросли на 3%), на услуги — выросли на 0,4% (на 4,2%).

По планам правительства и Нацбанка, инфляция в 2020 году не должна превысить 5%, напоминает БелаПАН.
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Тэги: инфляция

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