Лукашенко анонсировал создание «красивых и доступных по цене» электромобилей

Белорусский электротранспорт нужно сделать «красивым и доступным по цене», заявил Александр Лукашенко во время посещения ЗАО «Атлант» 10 июля.

Фото: president.gov.by

«Я ярый сторонник электромобилей. Это — будущее. Хорошо, что в мире выработался этот тренд, я это давно уже почувствовал. Образцы (белорусского электротранспорта. — ред.) есть. Я недавно был на полигоне, видел их. Это не только легковой транспорт, но и как грузовички. Мы научились их делать. Нам надо сейчас их сделать красивыми и доступными по цене», — цитирует главу государства его пресс-служба.

Лукашенко рассказал, что сам пользуется различным электротранспортом и активно содействует развитию этого направления в Беларуси. Это важно еще и с учетом предстоящего запуска БелАЭС, отметил он. «Мы будем меньше потреблять природного газа, будем замещать на электричество. Поэтому избытка не будет, но будет дополнительный объем электричества. И мы его должны потребить прежде всего у себя на рынке, — сказал официальный лидер. — За этим будущее. Атомная энергия — это, во-первых, чистота. Естественно, безопасность должна быть обеспечена. Это (белорусская АЭС. — ред.) одна из самых лучших станций в мире, почему мы ее и выбрали».

«Я уверен, что в [предстоящей] пятилетке мы будем иметь свой хороший электромобиль. Плюс к тому на "Джили" с китайцами мы будем производить свой электрический автомобиль. Это уже реалии», — заявил Лукашенко.

Глава государства отметил, что в отечественных электромобилях пока только одна основная проблема — импортные батареи. Однако, по его словам, белорусские специалисты нашли новые принципы создания этих батарей — не традиционные литий-ионные, а графеновые, «которые в мире неизвестны».