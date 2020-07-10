Поезд Гомель — Гродно остановился над спящим на путях человеком

Мужчина едва не погиб под поездом Гомель — Гродно на железнодорожной станции «Барановичи-Северные» ночью 10 июля.

Лежавшего на железнодорожных путях мужчину заметил на подъезде к станции машинист. Он применил экстренное торможение, но остановить поезд вовремя не удалось. Тем не менее человек, лежавший на путях, не пострадал: первый вагон поезда остановился прямо над ним, сообщает «Наш край» .

В отношении мужчины составлен административный протокол за нахождение в нетрезвом состоянии вблизи железной дороги.