Поезд Гомель — Гродно остановился над спящим на путях человеком

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Мужчина едва не погиб под поездом Гомель — Гродно на железнодорожной станции «Барановичи-Северные» ночью 10 июля.

Лежавшего на железнодорожных путях мужчину заметил на подъезде к станции машинист. Он применил экстренное торможение, но остановить поезд вовремя не удалось. Тем не менее человек, лежавший на путях, не пострадал: первый вагон поезда остановился прямо над ним, сообщает «Наш край».

В отношении мужчины составлен административный протокол за нахождение в нетрезвом состоянии вблизи железной дороги.
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Тэги: поезд железная дорога Город: Барановичи

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