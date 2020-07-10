Гомельский облсуд не удовлетворил жалобу активистки на взыскание за участие в акции солидарности с Тихановским

Гомельский областной суд оставил без удовлетворения жалобу активистки Светланы Нарскиной на решение суда Центрального района Гомеля о привлечении ее к административной ответственности за участие в акции солидарности с Сергеем Тихановским 7 мая.

Светлана Нарскина. Источник: Facebook

Двадцать участников акции были задержаны, некоторые получили по 15 суток ареста. Нарскину 4 июня суд наказал штрафом в 10 базовых величин. С таким решением активистка не согласилась и обжаловала его в областном суде.

Нарскину судили по статье 23.34 КоАП дважды в течение месяца. 29 июня суд обвинил ее в том, что она подходила к жителям Гомеля, которые отдыхали у фонтана областной библиотеки, и разговаривала с ними о политических событиях в стране. Милиция расценила это как несанкционированное массовое мероприятие. Суд наказал активистку штрафом в 20 базовых величин.

Нарскина попыталась защититься в областном суде 10 июля . Административное дело за 7 мая она назвала «абсурдным» и заявила: «Самая острая и едкая сатира Кафки и Оруэлла — это детские сказки по сравнению с тем, что сегодня происходит в моей стране со мной и многими другими гражданами, которые преследуются за инакомыслие лишь за то, что пытаются бороться не то что за свои права, а просто апеллируют к здравому смыслу и разуму людей, заметьте, пожалуйста, даже не совести».

«Помимо того, что меня оштрафовали на 10 базовых величин просто за то, что я 7 мая этого года максимум 10 минут молча постояла в компании незнакомых мне людей, еще 20 базовых величин репрессивная система хочет получить с меня за то, что я предлагала незнакомым людям познакомиться и пообщаться. Что может быть абсурднее этого?» — высказалась активистка.

Она рассказала, что утром 3 июля вышла из подъезда и была задержана сотрудниками милиции. Без объяснений ее держали в отделе до вечера. Затем вызвали в милицию, чтобы она дала пояснения относительно видео, на котором ее друг запечатлел ее задержание. «В милиции меня спрашивали: зачем снималось это видео, почему меня назвали политической активисткой, кто и что имел в виду, когда произносил то ли запрещенное, то ли страшное для кого-то с каких-то пор слово "таракан". Что с этим словом не так, что несколько сотрудников милиции готовы были приехать за мной на служебном транспорте только для того, чтобы выяснить этот вопрос?» — спросила на суде активистка.

По поводу акции 7 мая она заявила, что в материалах дела нет ни одного документа, который бы подтверждал ее активное участие в мирной встрече граждан, не повлекшей за собой каких бы то ни было негативных последствий для общественного порядка и интересов других лиц.

«По крайней мере, у меня лично уже сейчас сложилось ощущение, что на меня кто-то объявил настоящую охоту, меня преследуют, не дают нормально жить, я не могу спокойно, не оглядываясь по сторонам, выходить из дома. За что? За то, что у меня есть свое мнение и я предпочитаю его высказывать, даже порой преодолевая страх? Каким будет ваше решение? Чему оно будет способствовать — нагнетанию или устранению страхов в нашем обществе?» — подытожила активистка.