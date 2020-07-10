«Белавиа» из-за пандемии ввела запрет на перевозку домашних животных на чартерных рейсах

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«Белавиа» ввела временный запрет на перевозку животных на чартерных рейсах.

Данная мера принята в связи с эпидемиологической ситуацией в мире и вероятностью выявления COVID-19 у пассажира в стране отдыха, сообщает пресс-служба авиакомпании.

«В соответствии с правилами ряда туристических стран в случае обнаружения симптомов инфекции вы можете быть помещены на карантин или в медицинское учреждение для лечения. Учитывая это, а также невозможность предоставить специальные условия для содержания животных при направлении владельца на карантин или лечение, ряд государств ввел запрет на ввоз животных», — поясняет «Белавиа».

Сюжет: COVID-19
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Тэги: Белавиа домашние животные коронавирус COVID-19

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