На видеоблогера завели уголовное дело за оскорбление инспектора ГАИ

В Барановичах осудили видеоблогера за оскорбление в марте инспектора ГАИ.

Автор ютьюб-канала ехал по трассе М1 и остановился после требования инспектора ГАИ. «В ходе общения водитель высказывал недовольство действиями инспектора и всячески провоцировал конфликтную ситуацию», — сообщает пресс-служба МВД.

Запись разговора блогер выложил на YouTube. В ролике автор «публично высказывается в адрес милиционера». «Оскорбление сотрудника содержало негативную оценку его личности, чем мужчина унизил честь и достоинство правоохранителя», — пишет МВД.

Суд признал водителя виновным. Ему назначили штраф и обязали возместить расходы на адвоката и моральный вред.