Чемпиона по бодибилдингу оштрафовали за оскорбления членов БРСМ

В Минске 10 июля был задержан и затем оштрафован судом чемпион по бодибилдингу и фитнес-инструктор Шота Лобжанидзе.

Шота Лобжанидзе. Фото из социальных сетей

Как сообщает правозащитный сайт spring96.org , в первой половине дня на работу в спортзал к минчанину Шоте Лобжанидзе приехали сотрудники милиции и без объяснения причин задержали. Затем фитнес-тренера отвезли домой и провели обыск либо осмотр, в результате чего изъяли его мобильный телефон. Тогда же один из милиционеров, оперуполномоченный МВД, сообщил Лобжанидзе, что тот 6 июня якобы написал в социальных сетях какое-то сообщение и по этому поводу на него поступило заявление в милицию от двух граждан. На основании этого милиция и проводит свои действия. Во время осмотра было сообщено, что Лобжанидзе подозревается по ст. 189 Уголовного кодекса (оскорбление).

По данным правозащитников, после этого его увезли на улицу Революционную, 3, где находится главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК).

Выяснилось, что уголовное дело переквалифицировали в административное, а возбуждено оно по факту высказываний, которые Шота Лобжанидзе отправил восьмерым членам БРСМ в Instagram.

Дело вечером 10 июля рассматривалось в суде Первомайского района Минска. В результате Лобжанидзе назначили штраф в размере 20 базовых величин (540 рублей).

19 июня Лобжанидзе задерживали за участие в цепи солидарности в поддержку альтернативных кандидатов в президенты. Он находился в центре изоляции правонарушителей до 22 июня в ожидании судебного заседания, по итогам которого был признан виновным по ч. 1 ст. 23.34 КоАП и оштрафован на 20 базовых величин (540 рублей).