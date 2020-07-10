Чемпиона по бодибилдингу оштрафовали за оскорбления членов БРСМ
В Минске 10 июля был задержан и затем оштрафован судом чемпион по бодибилдингу и фитнес-инструктор Шота Лобжанидзе.
Как сообщает правозащитный сайт
По данным правозащитников, после этого его увезли на улицу Революционную, 3, где находится главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК).
Выяснилось, что уголовное дело переквалифицировали в административное, а возбуждено оно по факту высказываний, которые Шота Лобжанидзе отправил восьмерым членам БРСМ в Instagram.
Дело вечером 10 июля рассматривалось в суде Первомайского района Минска. В результате Лобжанидзе назначили штраф в размере 20 базовых величин (540 рублей).
19 июня Лобжанидзе задерживали за участие в цепи солидарности в поддержку альтернативных кандидатов в президенты. Он находился в центре изоляции правонарушителей до 22 июня в ожидании судебного заседания, по итогам которого был признан виновным по ч. 1 ст. 23.34 КоАП и оштрафован на 20 базовых величин (540 рублей).