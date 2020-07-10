ХК «Динамо-Минск» нашел второго крупного спонсора

Гендиректор минского «Динамо» Дмитрий Басков заявил, что сумма соглашения с «А-100» практически равна той, что выделяет клубу «Беларуськалий».

«Пожалуй, впервые "Динамо" заключает с коммерческим партнером настолько масштабное соглашение. Во многом именно сотрудничество с "А-100" позволило нам с уверенностью шагнуть в следующий сезон Континентальной хоккейной лиги», — цитирует Баскова клубная пресс-служба.

Прорабатывается вопрос создания клуба болельщиков «А-100» с отдельным входом, зоной кейтеринга и дополнительным сектором возле льда.