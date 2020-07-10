Пандемия ускоряется. В мире зафиксировали рекордное число новых заражений коронавирусом

По всему миру зарегистрировали рекордное число новых случаев заражения коронавирусом за сутки — 228 102. За последние 24 часа от COVID-19 умерли 5 565 человек.

Об этом говорится в отчете Всемирной организации здравоохранения по состоянию на 10 июля.

Согласно данным ВОЗ, наибольший суточный прирост зафиксирован в США (64 630), Бразилии (44 571), Индии (26 506) и ЮАР (13 674).

Предыдущий антирекорд был зарегистрирован 4 июля, тогда в мире выявили 212 626 случаев COVID-19.

По данным ВОЗ, по состоянию на 10 июля в мире коронавирусом заразились 12 101 587 человек, зафиксировано 551 046 летальных случаев.