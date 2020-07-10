Адвокаты Бабарико пожаловались в Генпрокуратуру на «спецрасследование» ОНТ

Адвокаты Виктора Бабарико Наталья Мацкевич и Дмитрий Лаевский подали в Генпрокуратуру жалобу по поводу «спецрасследования» ОНТ о так называемом деле «Белгазпромбанка» с кадрами очных ставок Виктора Бабарико с его бывшими подчиненными.

«Спецрасследование» с кадрами очной ставки Виктора Бабарико с бывшими подчиненными вышло на ОНТ 9 июля. В фильме прозвучало, что задержано более 20 человек, «фигуранты активно сотрудничают со следствием». От представителя КГБ в сюжете прозвучало, что «следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности всех фигурантов уголовного дела к инкриминируемым им преступлениям».

«Сам же Виктор Бабарико не нашел, что ответить на предъявленные обвинения, а ведь до этого не раз заявлял о своей законопослушности и неподкупности», — отметили спецрасследователи.

Адвокаты Бабарико Александр Пыльченко, Наталья Мацкевич и Дмитрий Лаевский считают, что видеоматериал, вышедший на ОНТ, выходит за рамки и белорусского законодательства, и международного права, сообщает TUT.by .

«Распространение сведений, содержащихся в вышеуказанном репортаже, в которых в утвердительной форме говорится о виновности и доказанности вины Виктора Бабарико ("получал взятки", "как и зачем заставлял брать взятки и передавать откаты" и т.п.) является грубым нарушением основополагающего принципа уголовного процесса — презумпции невиновности, который гарантирован статьей 26 Конституции Республики Беларусь, пунктом 2 статьи 14 Международного пакта о гражданских и политических правах и предусмотрен в части 1 статьи 16 Уголовно-процессуального кодекса Беларуси.

При этом очевидно, что указанное нарушение является результатом действий органа, ведущего уголовный процесс, поскольку только следствие сейчас обладает теми материалами, которые были показаны в репортаже: кадры допросов обвиняемых, а также отрывки очных ставок двух граждан с Виктором Бабарико, цитируются якобы выдержки из показаний одного из фигурантов дела, которые сопровождаются комментариями как дикторов, так и сотрудника КГБ, который дает свою интерпретацию, утверждает о наличии «неопровержимых доказательств», называет фигурантов «участниками преступной схемы», — отмечают адвокаты.

Защитники поясняют: предоставление органом предварительного расследования в адрес СМИ отрывков видеозаписей из уголовного дела и текстов якобы неких показаний нарушило требования Положения о порядке предоставления сведений по уголовным делам, связанным с преступлениями, получившими широкий общественный резонанс, и преступлениями, подрывающими авторитет государственной власти, для освещения в средствах массовой информации, действующего с 1 октября 2008 года. Положение утверждено совместным постановлением Генеральной прокуратуры, Комитета государственного контроля, МВД, КГБ, Министерства юстиции.

Защитники претендента в президенты считают, что информация, представленная телеканалом обществу, имеет однобокий и необъективный характер.

«И это при том, что ни сам Виктор Дмитриевич Бабарико, который находится под стажей, ни мы, его защитники, в силу подписки о неразглашении данных предварительного расследования, не можем публично и предметно эту информацию опровергнуть. Это дает основания поставить под сомнение объективность расследования и непредвзятость должностных лиц, его проводящих. По данному факту сегодня защитой Виктора Бабарико подана жалоба Генеральному прокурору», — заключили адвокаты.