Во Франции водитель автобуса попросил пассажиров надеть маски и поплатился за это жизнью

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Водитель автобуса, который подвергся жестокому нападению со стороны пассажиров из-за требования надеть маски, умер во Франции.

Как пишет The Guardian, инцидент произошел в городе Байонн на юго-западе Франции в воскресенье, 5 июля.

59-летний Филипп Монгуйо умер в больнице в пятницу, 10 июля, не приходя в сознание. Врачи зафиксировали смерть головного мозга.

Водитель автобуса подвергся нападению после того, как он попросил трех пассажиров надеть защитные маски — в соответствии с карантинными мерами, введенными по всей Франции — и попытался проверить билет другого пассажира.

После нападения двое мужчин были обвинены в покушении на убийство, но прокуратура намерена изменить подозрение в связи со смертью потерпевшего.

Еще двоих обвинили в неоказании помощи человеку, находящемуся в опасном для жизни состоянии.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: нападение защитная маска коронавирус COVID-19 Франция Город: Байонн

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