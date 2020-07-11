Что случилось с валютой
Белорусский рубль сдал свои позиции к четырем из пяти иностранных валют, мониторинг курсов которых еженедельно ведут Naviny.by.
В нашем поле зрения три основные и две валюты соседей Беларуси.
На минувшей рабочей неделе (6-10 июля) их «+/-» был следующий:
- евро поднялся на 0,0124 пункта (с 2,7311 до 2,7435 белорусского рубля);
- доллар укрепился на 0,0086 пункта (с 2,4214 до 2,43 белорусского рубля);
- российский рубль сдал позиции на 0,0241 пункта (с 3,4359 до 3,4118 белорусского рубля за 100 российских);
- злотый вырос на 0,013 пункта (с 6,117 до 6,13 белорусского рубля за 10 злотых);
- гривна добавила 0,1056 пункта (с 8,909 до 9,0146 белорусского рубля за 100 гривен).
Ранее эксперты предупреждали, как может измениться курс американской валюты к белорусскому рублю из-за цен на нефть.
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