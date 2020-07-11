Романчук: новый приказ Лукашенко нанесет огромный ущерб экономике страны

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Новый приказ Александра Лукашенко частному бизнесу является диструктивным. Такое мнение высказал руководитель Центра Мизеса Ярослав Романчук.

Фото пресс-службы президента

«Я думал о зарплате, как будем двигаться дальше, — сказал президент во время посещения завода «Атлант». — Надо взять примерно десять ведущих предприятий страны. Допустим, «Атлант», МАЗ, БелАЗ, которые имеют самый высокий уровень зарплат. Наверху — самая высокая, десятое — пониже. Взять среднюю зарплату этих десяти и довести к исполнению всех частников».

По его словам, частные предприятия «не могут платить зарплату ниже своим работникам и подчиненным специалистам, чем десять ведущих предприятий».

«Таким образом мы проконтролируем и заработную плату у тех, кто себя считает свободным от всего», — резюмировал Лукашенко.

Романчук считает, что если этот приказ будет выполнен, «он нанесет огромный ущерб экономике страны».

Эта инициатива президента «научно не обоснованна, незаконна, неэффективна, аморальна и деструктивна».

 

 

Глава Центра Мизеса полагает, что за 26 лет Лукашенко «не только не выучил законов экономики и менеджмента», но и «не научился уважать законы морали».

«Он продолжает жить в коконе модели Совок/Госплан, не понимая, что каждый день национальной экономики в ржавых ризах этой модели приближает нас к национальной катастрофе. Если бы первый президент делал то, что говорит — диалог, конкуренция идей, мозговой штурм — он никогда бы не давал распоряжение по поводу привязки зарплаты частных компаний к зарплатам в десяти ведущих государственных промышленных предприятиях», — уверен Романчук.

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Тэги: бизнес частный бизнес зарплата Персона: Ярослав Романчук Александр Лукашенко

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