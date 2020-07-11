Почти 600 домов оставались без света из-за стихии

Стихия, пронесшаяся накануне по Беларуси, оставила без электричества почти 600 частных домов.

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Как сообщили в МЧС, утром были обесточены шесть населенных пунктов в Березинском районе (без света оставались 168 домов и 2 фермы). На восстановление электроснабжения ушло пять часов.

Днем с аналогичными проблемами столкнулись жители трех населенных пунктах Солигорского района (208 домов и одна ферма). Без света люди оставались два часа.

Десять населенных пунктов (207 и 1) в Пуховичском районе остались без электричества вечером. Электроснабжение было восстановлено под утро.