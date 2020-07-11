В Столбцовском районе ребенок заблудился в лесу

Вечером в Столбцовском районе случился переполох — в лесу у деревни Свериново искали ребенка.

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Сигнал о ЧП поступил в 21:15. В поисках 11-летнего мальчика принимали участие милиционеры, спасатели, а также местные жители.

Как сообщили в МЧС, в 22:58 ребенок самостоятельно вышел из леса.

Спасатели напоминают элементарные правила, которые нужно помнить, собираясь на «тихую охоту».

Собираясь в лес, обращайте внимание на погоду — если за окном пасмурно, поход лучше отложить.

Если же вы все же решили отправиться за грибами/ягодами/травами, соблюдайте следующие рекомендации:

по возможности, не отправляйтесь в лес в одиночку;

изучите основные правила ориентирования в лесу;

сообщите родственникам или знакомым о предполагаемом маршруте и времени возвращения, своевременно информируйте их, если планы изменились;

надевайте удобную, непромокаемую одежду и обувь;

возьмите с собой компас, телефон, воду, лекарства, нож, спички.

Прежде чем углубиться в лес, обратите внимание на солнце, запомните с какой стороны оно расположено. Если солнце справа, то при выходе в том же направлении из леса нужно, чтобы оно оказалось слева.

При задержке в лесу свыше часа вследствие вращения Земли солнце кажется сместившимся вправо. Поэтому, выходя из леса по солнцу, дополнительно отклонитесь влево на 15 градусов за каждый час пребывания в лесу.

Если вы заблудились в лесу, первое, что необходимо — это сориентироваться на местности, определить, где можно добыть воду и развести огонь, как защититься от холода и организовать ночлег.

Если у вас с собой сотовый телефон, наберите телефон службы спасения и сообщите, из какого населенного пункта и какого района вошли в лес, опишите что видите по сторонам.

Если оказались в лесу без компаса, телефона, а свое местонахождение не можете определить даже приблизительно, не паникуйте. По возможности пейте воду и двигайтесь к цели.

Главное для вас — выйти к людям, поэтому важными ориентирами будут ЛЭП, просеки и тропинки. Обнаружив любой из этих объектов, идите вдоль него, и вы обязательно найдете людей.

Если на пути повстречался ручей или река, следуйте вниз по течению — он всегда приведет к людям. Прислушайтесь: шум трактора слышно за 3-4 км, лай собаки — за 2-3 км, идущий поезд — за 10 км, идите на звук.

Не следует выбираться из лесу ночью: начинает темнеть — лучше займитесь обустройством места для ночлега. Для этого подойдет яма от вывороченного с корнем дерева. Из веток сделайте убежище наподобие шалаша и подстилку из подручных материалов.

Кстати, о борьбе с холодом.

Лист газеты, засунутый под одежду, уменьшит теплоотдачу вдвое. Такой же эффект дает и листва, набитая под одежду.

Организуя ночлег, позаботьтесь, чтобы ищущие вас не прошли мимо, — повесьте на кусты кепку, носовой платок или лист бумаги, обломайте ветки, чтобы привлечь внимание.