Лукашенко доволен работой налоговиков

/ Общество
Просмотров: 679

По мнению Александра Лукашенко, в Беларуси сильная и современная налоговая служба.

Как сказано в его поздравлении по случаю Дня работников налоговых органов, структура «динамично развивается» и «четко и эффективно решает поставленные перед ней задачи».

Президент утверждает, что налоговики работают по внедрению передового опыта и высоких технологий, а также ведут конструктивный диалог с добросовестным плательщиком».

Лукашенко заметил, что от стабильной работы налоговых органов зависит наполнение бюджета, что позволяет государству выполнять программы в различных сферах.

Глава государства не сомневается, что работа налоговой службы создаст условия для «динамичного роста национальной экономики и благосостояния каждого жителя Беларуси».
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: налоговики Персона: Александр Лукашенко

Другие материалы на эту тему:

«Результативность» налоговых проверок в Беларуси — 72 из 100

«Результативность» налоговых проверок в Беларуси — 72 из 100