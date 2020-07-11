Лукашенко доволен работой налоговиков

По мнению Александра Лукашенко, в Беларуси сильная и современная налоговая служба.

Как сказано в его поздравлении по случаю Дня работников налоговых органов, структура «динамично развивается» и «четко и эффективно решает поставленные перед ней задачи».

Президент утверждает, что налоговики работают по внедрению передового опыта и высоких технологий, а также ведут конструктивный диалог с добросовестным плательщиком».

Лукашенко заметил, что от стабильной работы налоговых органов зависит наполнение бюджета, что позволяет государству выполнять программы в различных сферах.

Глава государства не сомневается, что работа налоговой службы создаст условия для «динамичного роста национальной экономики и благосостояния каждого жителя Беларуси».