Число умерших от COVID-19 превысило 560 тысяч

По данным Университета Джонса Хопкинса на утро 11 июля, число заболевших COVID-19 в мире составило 12 500 553.

Пятерка стран-«лидеров» по количеству заразившихся коронавирусом выглядит так:

США — 3 184 722; Бразилия — 1 800 827; Индия — 820 916; Россия — 712 863; Перу — 319 646.

На планете от COVID-19 уже умер 560 271 человек. Больше всего беда унесла жизни в следующих странах:

США — 134 097; Бразилия — 70 398; Великобритания — 44 735; Италия — 34 938; Мексика — 34 191.

В Беларуси по официаотным данным Минздрава заразилось 64 604 (+193 за последние сутки), скончалось 454 человека (+5).

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