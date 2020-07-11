Число умерших от COVID-19 превысило 560 тысяч
По данным Университета Джонса Хопкинса на утро 11 июля, число заболевших COVID-19 в мире составило 12 500 553.
Пятерка стран-«лидеров» по количеству заразившихся коронавирусом выглядит так:
- США — 3 184 722;
- Бразилия — 1 800 827;
- Индия — 820 916;
- Россия — 712 863;
- Перу — 319 646.
На планете от COVID-19 уже умер 560 271 человек. Больше всего беда унесла жизни в следующих странах:
- США — 134 097;
- Бразилия — 70 398;
- Великобритания — 44 735;
- Италия — 34 938;
- Мексика — 34 191.
В Беларуси по официаотным данным Минздрава заразилось 64 604 (+193 за последние сутки), скончалось 454 человека (+5).
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