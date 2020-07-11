Умер легендарный английский футболист Джек Чарльтон

В Англии в возрасте 85 лет скончался легендарный футболист и известный тренер Джек Чарльтон.

Всю свою игроцкую карьеру он защищал цвета одного клуба — «Лидс Юнайтед», вместе с которым на национальном уровне выиграл чемпионат (1969), Кубок страны (1972), Кубка Футбольной лиги (1968), Суперкубок (1969), а на международном Кубок ярмарок (1968, 1971).

В составе сборной Англии он выиграл чемпионат мира (1966).

В 1967-м Ассоциация футбольных журналистов признала его футболистом года.