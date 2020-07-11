«Это треш». Экскурсовода уволили из музея за стихотворение

Младшего научного сотрудника Национального художественного музея Никиту Монича уволили из учреждения.

Фото со страницы Никиты Монича в соцсети

Это произошло после того, как 17 июня он разместил на своей странице в «Фейсбуке» свое стихотворение, которое можно трактовать как обращение по поводу «изъятия» картин из коллекции «Белгазпромбанка».

Стихотворение содержит в том числе такие строки:

Да, Александр, имя у вас что надо.

Значит «защитник». Себя и своего стада,

Руководитель и будущий житель ада,

Источник мемов, апологет парада…

Поздно грозить, несогласных бросать по нарам.

Время бежать и оврагом ползти к ангарам…

Мы вам простим, что вы приравняли к хлеву

Нашу страну, но, пожалуйста, оставьте Еву.

После изъятия правоохранителями около 150 картин по «делу «Белгазпромбанка» интернет-пользователи стали модифицировать изображение знаменитой картины «Ева» кисти Хаима Сутина, превратив ее в символ протеста против ситуации вокруг банка и политической подоплеки этого дела.

«Это выглядит не только так, как выглядит… Формально у меня был выбор: либо удалить стихотворение, либо покинуть музей. У меня был более привлекательный вариант покинуть музей», — прокомментировал Никита Монич.

По его сведениям, вышестоящее руководство потребовало от музея, чтобы это стихотворение было удалено.

«Я предложил вариант, что я тихонько уйду из музея, и это решило бы проблему с руководством», — пояснил Монич.

У него есть свой образовательный проект, он ведет экскурсии для детей. Монич, по его словам, и так планировал уйти из музея, потому что не мог совмещать две работы. Теперь, когда ситуация стала публичной, бывший сотрудник задается вопросом, разрешат ли ему проводить собственные экскурсии по музею в качестве предпринимателя.

«Это треш, невозможно, чтобы человека уволили или вызвали к директору из-за текста в личном Facebook, если это не экстремизм и не пропаганда ненависти… Но это ставит под угрозу самое важное, что я делаю, — детские экскурсии в музее, благодаря которым сотни детей и их родителей влюбляются в музей, учатся его использовать. И в то же время это моя основная зарплата», — отметил Монич.

На момент публикации не удалось получить оперативный комментарий от руководства Национального художественного музея.