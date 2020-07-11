«Это треш». Экскурсовода уволили из музея за стихотворение
Младшего научного сотрудника Национального художественного музея Никиту Монича уволили из учреждения.
Это произошло после того, как 17 июня он разместил на своей
Стихотворение содержит в том числе такие строки:
Да, Александр, имя у вас что надо.
Значит «защитник». Себя и своего стада,
Руководитель и будущий житель ада,
Источник мемов, апологет парада…
Поздно грозить, несогласных бросать по нарам.
Время бежать и оврагом ползти к ангарам…
Мы вам простим, что вы приравняли к хлеву
Нашу страну, но, пожалуйста, оставьте Еву.
После изъятия правоохранителями около 150 картин по «делу «Белгазпромбанка» интернет-пользователи стали модифицировать изображение знаменитой картины «Ева» кисти Хаима Сутина, превратив ее в символ протеста против ситуации вокруг банка и политической подоплеки этого дела.
«Это выглядит не только так, как выглядит… Формально у меня был выбор: либо удалить стихотворение, либо покинуть музей. У меня был более привлекательный вариант покинуть музей», — прокомментировал Никита Монич.
По его сведениям, вышестоящее руководство потребовало от музея, чтобы это стихотворение было удалено.
«Я предложил вариант, что я тихонько уйду из музея, и это решило бы проблему с руководством», — пояснил Монич.
У него есть свой образовательный проект, он ведет экскурсии для детей. Монич, по его словам, и так планировал уйти из музея, потому что не мог совмещать две работы. Теперь, когда ситуация стала публичной, бывший сотрудник задается вопросом, разрешат ли ему проводить собственные экскурсии по музею в качестве предпринимателя.
«Это треш, невозможно, чтобы человека уволили или вызвали к директору из-за текста в личном Facebook, если это не экстремизм и не пропаганда ненависти… Но это ставит под угрозу самое важное, что я делаю, — детские экскурсии в музее, благодаря которым сотни детей и их родителей влюбляются в музей, учатся его использовать. И в то же время это моя основная зарплата», — отметил Монич.
На момент публикации не удалось получить оперативный комментарий от руководства Национального художественного музея.