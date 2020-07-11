Минздрав сообщил новые данные об умерших от COVID-19

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В Беларуси продолжают умирать люди, зараженные коронавирусом нового типа.

Фото носит иллюстративный характер

По официальным данным на 11 июля, за весь период распространения инфекции в республике умерли 459 человек (+5 за сутки). В Минздраве их называют пациентами «с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией».

В Беларуси на 11 июля зарегистрированы 64 767 человек (+163) с положительным тестом.

Выздоровели и выписаны 54 919 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

По информации Университета Джонса Хопкинса на утро 11 июля, число зараженных в мире составило уже 12 500 553 (умер 560 271).

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19

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