На воскресенье объявлен оранжевый уровень опасности

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Белгидромет выступил с оперативным предупреждением о неблагоприятных погодных явлениях, которые ожидаются в воскресенье, 12 июля.

Как сообщают синоптики, ночью и утром в юго-восточной части страны ожидаются грозы и сильные дожди.

В связи с этим объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.

Напомним, сегодня на большей части территории республики пройдут дожди. На юго-востоке прогремят грозы, местами выпадет град пройдут ливни.
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Тэги: погода

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