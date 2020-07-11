«Этому актеру можно только позавидовать». Штаб Цепкало прокомментировал появившийся «секс-компромат»

Руководитель пресс-службы претендента на пост президента Валерия Цепкало Алексей Урбан прокомментировал видеоролик, на котором мужчина, «похожий на Цепкало», общается с двумя «женщинами легкого поведения».

9 июля в интернете появилось видео, на котором мужчина, похожий на Валерия Цепкало, общается за столом с двумя женщинами, а позже на кадрах видны мужчина и две женщины в постели.

Алексей Урбан отметил, что сам Цепкало не комментирует данное видео. Урбан считает, что ролик своим низким качеством подтверждает свою недостоверность.

«Он состоит из двух фрагментов. На одном нет ничего странного или что предполагает общественное порицание. Второй фрагмент склеен неумело и ни о чем не говорит в отношении нашего претендента. Там ничего не различимо. Сложно точно утверждать, что там есть причастность, во втором фрагменте, к нашей политической кампании», — отметил Урбан.

Пресс-секретарь штаба Цепкало предполагает, что появление этого ролика может свидетельствовать о линии дискредитации политической кампании Цепкало. «У кого он мог появиться и как он мог появиться — додумывайте сами», — прокомментировал Урбан.

Представитель штаба отметил, что действия человека в ролике, на его взгляд, не являются противозаконными.

«Поскольку мы это к себе не относим, то и осуждения по этому поводу не высказываем… Мужчина, снявшийся в ролике, на наш взгляд, не делает ничего страшного. Этому актеру, похожему на Цепкало, можно только позавидовать», — сказал Урбан.

Он добавил, что никто в штабе не позволил себе задать Цепкало вопрос, он ли фигурирует в этом ролике, что свидетельствует об уважении к претенденту на пост президента.

«По его (Цепкало. — БелаПАН.) спокойствию и невозмутимости я понимаю, что это не он. Он был лишь неприятно удивлен низким качеством информации о себе», — отметил Урбан.

По информации Центризбиркома, документы на регистрацию кандидатами в президенты подали семь граждан, включая экс-главу Парка высоких технологий, бывшего чиновника и дипломата Валерия Цепкало. Однако его могут не зарегистрировать, поскольку территориальные избирательные комиссии признали действительными только 75 тыс. подписей граждан за его выдвижение при необходимых 100 тысячах. Команда Цепкало намерена обжаловать отбраковку около 80 тыс. подписей, чтобы продолжить дальнейшее участие в избирательной кампании.

Регистрация кандидатов в президенты проходит с 5 по 14 июля. Выборы президента назначены 9 августа.

Читайте также: