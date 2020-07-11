Дмитриев: Беларусь накрыла волна увольнений — выгоняют не пьяниц, а людей с собственным мнением

Потенциальный кандидат в президенты Андрей Дмитриев выразил солидарность с людьми, уволенными с работы за высказывание собственного мнения.

Фото со страницы Андрея Дмитриева в соцсети

Политик отметил, что страну накрывает волна увольнений: «Людей увольняют не за пьянство и не потому, что они не справляются со своими обязанностями. Их увольняют за наличие своего мнения. Учителя, сотрудники Белтелерадиокомпании, теперь, музей».

Один из лидеров «Говори правду» далек от мысли, что решение по каждому уволенному принимал лично Александр Лукашенко, но «именно он построил систему, где наличие своего мнения, смелости, инициативы воспринимаются, как опасные».

В «помощь» администрациям организаций действуют краткосрочные контракты, которые, по его словам, «позволяют держать людей в страхе»: «Это неприемлемо».

Дмитриев заявил, что «солидарен с каждым уволенным и уверен, что говорить правду нужно».

Он считает, что пришло время, когда «ваш пост, что вы против бездумных задержаний на улицах, имеет значение. Ваша открытка, отправленная политзаключенным, становится спасением для надежды. Ваша подпись мобилизует всю систему на реакцию и поиск решения. Ваши слова поддержки и действия дают шансы на то, что страна, люди, наконец, вздохнут спокойно и вместо «не нравится, уезжай», услышат «вы имеете значение»».

Напомним, сегодня стало известно об увольнении лладшего научного сотрудника Национального художественного музея Никиты Монича, который разместил у себя в социальной сети стохотворение.

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