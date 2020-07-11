На Зыбицкой в Свислочи тонул парень — его спасли омоновец и прохожий

Молодого тонувшего мужчину спасли сегодня ночью в Свислочи.

Как сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, во время патрулирования на улице Зыбицкой сотрудники ОМОН увидел, как с парапета в реку упал молодой человек и начал тонуть.

«Милиционер перепрыгнул через ограждение и поплыл на помощь молодому человеку. Вслед за ним на помощь в реку прыгнул проходивший мимо неравнодушный человек. Совместными усилиями утопающего вытащили из воды», — отметила представитель милицейского ведомства.

Оказавший помощь прохожий своих данных не оставил, поэтому в милиции не знают, кто это был, но все же поблагодарили за активную гражданскую позицию.