На Зыбицкой в Свислочи тонул парень — его спасли омоновец и прохожий
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Молодого тонувшего мужчину спасли сегодня ночью в Свислочи.
Как сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, во время патрулирования на улице Зыбицкой сотрудники ОМОН увидел, как с парапета в реку упал молодой человек и начал тонуть.
«Милиционер перепрыгнул через ограждение и поплыл на помощь молодому человеку. Вслед за ним на помощь в реку прыгнул проходивший мимо неравнодушный человек. Совместными усилиями утопающего вытащили из воды», — отметила представитель милицейского ведомства.
Оказавший помощь прохожий своих данных не оставил, поэтому в милиции не знают, кто это был, но все же поблагодарили за активную гражданскую позицию.