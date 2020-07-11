Меркель рассказала, как победить пандемию коронавируса

В своем еженедельном видеообращении канцлер ФРГ Ангела Меркель рассказала, как можно справиться с пандемиями.

По ее словам, лишь международная солидарность и сотрудничество помогут миру победить кризис, вызванный пандемией коронавируса, передает DW .

«Только если мы найдем глобальные ответы на эту глобальную угрозу, у нас есть шанс одерживать победы над пандемиями, сегодня и в будущем», — заявила она 11 июля.

Так, глава правительства рассказала, что Германия активно участвует в программах международного сотрудничества, направленных на борьбу с пандемией.

В первую очередь, это программы таких международных организаций, как Всемирная организация здравоохранения, Международный валютный фонд и Всемирный банк, указала глава правительства ФРГ.

Кроме того, Германия проявляет большую активность в областях здравоохранения и исследований, в том числе выступая за справедливое распределение вакцин, лекарств и диагностических средств по всему миру, добавила она.

По словам Ангелы Меркель, многие страны демонстрируют «готовность встретить эти вызовы совместно» и это вселяет в нее надежду.

По информации Университета Джонса Хопкинса на утро 11 июля, число зараженных в мире составило уже 12 500 553 (умер 560 271).

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