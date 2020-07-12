Православные отмечают День святых апостолов Петра и Павла

Сегодня православные верующие отмечают День памяти святых Первоверховных апостолов Петра и Павла.

Согласно писанию, святой Петр (первоначальное имя Симон) и его брат Андрей были простыми рыбаками. Именно за ловлей рыбы встретил их Иисус и позвал следовать за собой, чтобы сделать их «ловцами людей».

Петр первым уверовал, что Иисус — сын Божий, и тогда Спаситель назвал его за твердое исповедание веры Кифою (камнем, по-гречески — Петром). Апостол Петр был одним из трех ближайших учеников Христа, однако в самый решительный момент жизни Иисуса Петр отрекся от него. Раскаявшись в содеянном, он получил прощение от воскресшего Христа.

Впоследствии Петр своей деятельностью оказал огромное влияние на судьбу христианства. Проповедь его всегда была сильна и убедительна.

Много чудес творил апостол во имя Господа. Однажды в Иерусалиме Петр встретил хромого нищего, который просил милостыню. Петр сказал ему: «Серебра и золота нет у меня, а что имею — даю тебе: во имя Иисуса встань и ходи». Больной тотчас же исцелился и встал на ноги.

Апостол Павел (первоначальное имя Саул) происходил из семьи фарисеев и поначалу был врагом христианства. Однако встреча с Иисусом полностью перевернула его жизнь. Из яростного гонителя христиан он превратился в великого проповедника христианских идей.

После Воскресения Христа Павел посвятил свою жизнь распространению и проповедованию христианского Евангелия. Апостол путешествовал по Малой Азии и Греции, переходя из города в город, подвергаясь бесчисленным опасностям и гонениям.

Он совершил пять больших путешествий по всему Средиземноморью и более всех апостолов потрудился в деле проповеди. Павел написал 14 посланий, систематизирующих Христово учение.

Святые апостолы Петр и Павел были казнены в Риме во время правления императора Нерона около 65 года.

Петр был распят вниз головой. Он сам попросил об этом, поскольку не считал себя достойным умереть так же, как Христос. Павел перенес много страданий и, как римский гражданин, был не распят, а обезглавлен.

День святых апостолов Петра и Павла завершает летний Петров пост.

В этот день принято было устраивать «гулянки Петровки», водить хороводы.

Что еще нужно делать:

навести порядок в доме;

попросить прощения и забыть все разногласия с близкими;

посвятить духовным делам, чтению Библии;

сходить на церковную службу.

А вот что находится под запретом: