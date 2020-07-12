Холодная воздушная масса накрывает Беларусь

В воскресенье погоду в Беларуси будет формировать контрастный атмосферный фронт, который сместится с Карпат.

По прогнозам синоптиков, вслед за ним на территорию республики начнет поступать холодная воздушная масса северных широт.

Будет преобладание облачная погода. В большинстве районов пройдут дожди, в юго-восточной части прогремят грозы.

Ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый.

Температура воздуха в регионах: