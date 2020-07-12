Холодная воздушная масса накрывает Беларусь
В воскресенье погоду в Беларуси будет формировать контрастный атмосферный фронт, который сместится с Карпат.
По прогнозам синоптиков, вслед за ним на территорию республики начнет поступать холодная воздушная масса северных широт.
Будет преобладание облачная погода. В большинстве районов пройдут дожди, в юго-восточной части прогремят грозы.
Ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый.
Температура воздуха в регионах:
- Брест +16..+18°C (вероятность осадков 5-10%);
- Витебск +15..+17°C (вероятность осадков более 90%);
- Гомель +22..+24°C (вероятность осадков 70-80%);
- Гродно +17..+19°C (вероятность осадков 5-10%);
- Могилев +16..+18°C (вероятность осадков более 90%);
- Минск +14..+16°C (вероятность осадков 80-90%).