Холодная воздушная масса накрывает Беларусь

/ Общество
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В воскресенье погоду в Беларуси будет формировать контрастный атмосферный фронт, который сместится с Карпат.

По прогнозам синоптиков, вслед за ним на территорию республики начнет поступать холодная воздушная масса северных широт.

Будет преобладание облачная погода. В большинстве районов пройдут дожди, в юго-восточной части прогремят грозы.

Ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый.

Температура воздуха в регионах:

  • Брест +16..+18°C (вероятность осадков 5-10%);
  • Витебск +15..+17°C (вероятность осадков более 90%);
  • Гомель +22..+24°C (вероятность осадков 70-80%);
  • Гродно +17..+19°C (вероятность осадков 5-10%);
  • Могилев +16..+18°C (вероятность осадков более 90%);
  • Минск +14..+16°C (вероятность осадков 80-90%).
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Тэги: погода

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