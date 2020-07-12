Еще одну телеведущую сняли с эфира за собственное мнение

Известная телеведущая проекта «День в большом городе» на «Беларусь 1» Катя Пытлева сообщила, что ее сняли с эфира.

«Увы, завершить сезон с любимой командой мне не удалось. И хотя прямо об увольнении мне сказано не было, с оставшихся до отпуска эфиров меня сняли», — написала она на своей странице в соцсети.

Она заметила, что «и дальше буду писать то, что думаю, чувствую и переживаю в связи с ужасными событиями в моей любимой стране. А теперь, если ты в кадре и высказываешься, это значит, что ты — "враг государства"».

Катя подчеркнула, что очень хочет верить в то, что сложившаяся ситуация не навсегда: «Перемены неизбежны и они всегда к лучшему».

Ранее свою солидарность с увольняемыми по политическим мотивам высказал потенциальный кандидат в президенты Андрей Дмитриев.

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