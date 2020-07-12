«Шахтер» использовал осечку БАТЭ и вышел на чистое первое место

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Борисовский клуб в трех последних матчах набрал всего одно очко.

Фото пресс-службы ФК «Шахтер»

Сегодня завершается 17-й тур чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги. Он оказался не полным из-за переноса встречи «Динамо» (Бр) — «Слуцк» (большое количество игроков действующего чемпиона страны заразилось коронавирусом).

Тур начался в пятницу встречей «Смолевичи» — «Ислочь» (3:1).

В субботу «Белшина» добыла вторую победу в чемпионате, обыграв в родных стенах «Торпедо-БелАЗ» — 2:1.

Далее БАТЭ не смог дома обыграть «Славию» — 1:1. Отметим, что «желто-синие» не могут добиться победы уже три матча подряд.

Завершалась субботняя программа в Солигорске, где «Шахтер» уверенно переиграл «Городею» (у клуба также большое число футболистов находится в лазарете) — 4:1.

Виктория позволила «горнякам» выйти на чистое первое место в турнирной таблице.

Сегодня пройдут три матча:

«Энергетик-БГУ» — «Рух» (начало в 16:30);

«Динамо» (Мн) — «Минск» (18:30);

«Витебск» — «Неман» (20:30).

Турнирная таблица выглядит пока так:

  1. Шахтер — 33 очка (после 17 матчей);
  2. БАТЭ — 31 (17);
  3. Неман — 29 (15);
  4. Энергетик-БГУ — 29 (16);
  5. Динамо (Бр) — 26 (16);
  6. Торпедо-БелАЗ — 26 (17);
  7. Динамо (Мн) — 23 (16);
  8. Ислочь — 23 (17);
  9. Славия — 22 (17);
  10. Витебск — 22 (16);
  11. Рух 22 (16);
  12. Слуцк — 18 (16);
  13. Городея — 16 (17);
  14. Минск — 15 (14);
  15. Смолевичи — 14 (16);
  16. Белшина — 10 (17).
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