«Шахтер» использовал осечку БАТЭ и вышел на чистое первое место
Борисовский клуб в трех последних матчах набрал всего одно очко.
Сегодня завершается 17-й тур чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги. Он оказался не полным из-за переноса встречи «Динамо» (Бр) — «Слуцк» (большое количество игроков действующего чемпиона страны заразилось коронавирусом).
Тур начался в пятницу встречей «Смолевичи» — «Ислочь» (3:1).
В субботу «Белшина» добыла вторую победу в чемпионате, обыграв в родных стенах «Торпедо-БелАЗ» — 2:1.
Далее БАТЭ не смог дома обыграть «Славию» — 1:1. Отметим, что «желто-синие» не могут добиться победы уже три матча подряд.
Завершалась субботняя программа в Солигорске, где «Шахтер» уверенно переиграл «Городею» (у клуба также большое число футболистов находится в лазарете) — 4:1.
Виктория позволила «горнякам» выйти на чистое первое место в турнирной таблице.
Сегодня пройдут три матча:
«Энергетик-БГУ» — «Рух» (начало в 16:30);
«Динамо» (Мн) — «Минск» (18:30);
«Витебск» — «Неман» (20:30).
Турнирная таблица выглядит пока так:
- Шахтер — 33 очка (после 17 матчей);
- БАТЭ — 31 (17);
- Неман — 29 (15);
- Энергетик-БГУ — 29 (16);
- Динамо (Бр) — 26 (16);
- Торпедо-БелАЗ — 26 (17);
- Динамо (Мн) — 23 (16);
- Ислочь — 23 (17);
- Славия — 22 (17);
- Витебск — 22 (16);
- Рух 22 (16);
- Слуцк — 18 (16);
- Городея — 16 (17);
- Минск — 15 (14);
- Смолевичи — 14 (16);
- Белшина — 10 (17).