«Шахтер» использовал осечку БАТЭ и вышел на чистое первое место

Борисовский клуб в трех последних матчах набрал всего одно очко.

Фото пресс-службы ФК «Шахтер»

Сегодня завершается 17-й тур чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги. Он оказался не полным из-за переноса встречи «Динамо» (Бр) — «Слуцк» (большое количество игроков действующего чемпиона страны заразилось коронавирусом).

Тур начался в пятницу встречей «Смолевичи» — «Ислочь» (3:1).

В субботу «Белшина» добыла вторую победу в чемпионате, обыграв в родных стенах «Торпедо-БелАЗ» — 2:1.

Далее БАТЭ не смог дома обыграть «Славию» — 1:1. Отметим, что «желто-синие» не могут добиться победы уже три матча подряд.

Завершалась субботняя программа в Солигорске, где «Шахтер» уверенно переиграл «Городею» (у клуба также большое число футболистов находится в лазарете) — 4:1.

Виктория позволила «горнякам» выйти на чистое первое место в турнирной таблице.

Сегодня пройдут три матча:

«Энергетик-БГУ» — «Рух» (начало в 16:30);

«Динамо» (Мн) — «Минск» (18:30);

«Витебск» — «Неман» (20:30).

Турнирная таблица выглядит пока так: